Российские ученые назвали металлы, которые можно разрезать ножом и съесть

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) назвали наиболее интригующие факты о металлах, известные современной науке. Исследование приурочено к наступающему Дню металлурга, который отмечается 21 июля, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе научного учреждения.

Специалисты отметили, что алюминий остается самым распространенным металлом на Земле. На него приходится более 8% массы всей земной коры. Среди всех прочих элементов нашей планеты алюминий уступает по объему лишь кислороду (49%) и кремнию (25%).

По словам специалистов Пермского Политеха, титан известен своей высокой прочностью и легкостью. Однако чаще всего его применяют в качестве красителя в виде диоксида. Двуокись титана дает исключительно светлый пигмент, который затем добавляют в краску, пластики, лекарства, зубные пасты, сухое молоко, жевательные резинки и мороженое.

В ПНИПУ отметили, что человек сможет брать уран голыми руками — но не раньше, чем через 4,5 млрд лет. Столько займет период полураспада урана-238, на который приходится 99% всех залежей этого элемента. А входящий в состав урана-238 изотоп уран-235 станет относительно безопасным всего через 891 млн лет.

Самым легким металлом в таблице Менделеева остается литий. Его плотность составляет всего 0,53 грамма на кубический сантиметр, что вдвое легче воды. Кроме того, его можно резать кухонным ножом или вручную раскатывать в фольгу.

Ртуть и галлий — жидкие металлы с низкой температурой плавления. Однако галлий значительно безопаснее ртути, поэтому ни его проглатывание, ни вдыхание паров, ни контакт с кожей не причинят организму значимого вреда.

Еще один интересный металл — гадолиний, который остается сильным магнитом при температуре до 17°С. Однако при нагреве выше этой отметки вещество теряет магнитные свойства из-за колебаний атомов. Для сравнения, железо перестает магнититься при 770°C.

Ранее ученые нашли токсичные тяжелые металлы в женских тампонах.