Ученые научились предсказывать приступы эпилепсии задолго до начала

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили, что активность мозга за 24 часа до начала эпилептических припадков может предсказывать их возникновение. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Medicine.

В исследовании приняли участие 15 добровольцев с эпилепсией, в мозг которых были ранее имплантированы устройства RNS (система отзывчивой нейростимуляции). Они используются для предотвращения приступов эпилепсии у людей, которым не помогла медикаментозная терапия. Прибор отслеживает и прерывает измененную электрическую активность мозга, вызванную надвигающимся приступом.

В ходе наблюдения за участниками ученые обнаружили, что риск возникновения припадка коррелирует с изменением связи между двумя частями гиппокампа. Гиппокамп — парное образование в головном мозге позвоночных, расположенное в височных долях обоих полушарий. Он участвует в процессах обучения и сохранения памяти, возникновении эмоций и мотиваций, а также удержании внимания.

Исследователи установили, что вероятность припадка была низкой, когда правая и левая части гиппокампа работали независимо, нормальным, здоровым образом. Постепенная синхронизация двух частей, проявляющаяся особыми паттернами электрической активности мозга, указывала на приближение приступа.

По словам ученых, 90 секунд анализа такой активности данных с помощью специальных алгоритмов было достаточно для оценки вероятности возникновения припадка в ближайшие 24 часа.

Сейчас ученые планируют усовершенствовать методику диагностики путем разработки метода сбора данных неинвазивным способом (без вживления электродов в мозг). Исследователи надеются, что будущая система прогнозирования улучшит качество жизни лиц с эпилепсией, позволив им своевременно принять меры предосторожности по мере приближающегося приступа.

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