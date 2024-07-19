Ученые обнаружили, что люди с лишним весом не получают достаточно витамина С

Ученые из Университета Отаго в Новой Зеландии обнаружили, что нехватка витамина С в организме человека в значительной степени связана с увеличением массы тела. Кроме того, при имеющемся лишнем весе количество витамина С в рационе необходимо увеличить для сохранения здоровья. Результаты исследования опубликованы в журнале Critical Reviews in Food Science and Nutrition (CRFSN).

В рамках исследования ученые проанализировали две крупных базы данных, содержащих информацию о здоровье мирового населения. Это Национальное обследование здоровья и питания США (NHANES) за 2017−2018 годы (с участием 2828 взрослых) и Европейское проспективное исследование рака (EPIC) в Норфолке за 1993−1997 годы (с участием 20 692 человек).

Исследователи собрали информацию о весе участников и оценили концентрацию витамина С в крови каждого из них. Результаты показали, что у людей с избыточным весом часто наблюдалась нехватка этого вещества в организме. Ученые предположили, что ожирение может ускорять метаболизм витамина С (и его выведение из организма) путем запуска воспаления низкой интенсивности, усиливающего окислительный стресс (процесс повреждения клеток в результате окисления).

Исследователи добавили, что ожирение также увеличивает риск развития диабета второго типа и неалкогольной жировой болезни печени. Для двух этих заболеваний характерно снижение уровня витамина С.

В Новой Зеландии текущая ежедневная рекомендация Всемирной организации здравоохранения по витамину C составляет 45 мг. Это одна из самых низких суточных доз в мире. По словам ученых, такого количества может не хватать людям с лишним весом. По мнению исследователей, человеку весом 70 кг ежедневно требуется дополнительно получать от 17 до 22 мг витамина С на 10 кг избыточной массы тела.

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