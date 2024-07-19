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Ученые раскрыли генетические механизмы лечебных свойств женьшеня

HortiRes: дублирование генов усиливает полезные свойства женьшеня

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Depositphotos

Ученые из Нанкинского сельскохозяйственного университета в Китае сконструировали полный геном Panax ginseng (женьшеня обыкновенного) и обнаружили, что за несколько миллионов лет у растения значительно увеличилось количество генов, отвечающих за синтез сапонинов — полезных для здоровья веществ. Результаты исследования опубликованы в журнале Horticulture Research (HortiRes).

При конструировании полного генома Panax ginseng было идентифицировано 77 266 генов, кодирующих белки. Особое внимание ученые уделили путям и биосинтезу гинзенозидов и сапонинов — веществ, которые отвечают за лечебные (тонизирующие, противовоспалительные, антиоксидантные, гипогликемические) свойства растения.

Исследователи выявили во всех частях (субгеномах) женьшеня ассиметричную потерю генов и смещенную экспрессию генов, датируя их расхождение примерно в 6,07 млн лет назад. Анализ показал, что с течением времени у женьшеня значительно увеличилось количество генов, отвечающих за синтез сапонинов. Также было выявлено, что для усиления этих процессов важную роль играют определенные дублирования генов.

Ученые отметили, что всесторонняя расшифровка генома женьшеня закладывает основу для разработки эффективных методов селекции, направленных на раскрытие его лечебного потенциала.

Ранее ученые выяснили, что миллионы лет назад в Калининграде росли пальмы.

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