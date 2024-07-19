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Ученые нашли ключевой механизм защиты растений от тяжелых металлов в почве

NatComms: ген TBR позволяет растениям изолировать токсичный цинк в корнях

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Global Look Press

Американские ученые из Института Солка в Калифорнии обнаружили ключевой ген, позволяющий растениям защищаться от тяжелых металлов в почве. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Команда сосредоточилась на выяснении причин устойчивости некоторых видов флоры к загрязнению цинком. В небольших дозах этот микроэлемент необходим для развития здоровых организмов, но при высоких концентрациях вещество превращается в мощный токсин.

Специалисты провели полногеномный ассоциативный анализ (GWAS) резуховидки Таля, чтобы найти гены, отвечающие за механизмы защиты от цинка. Оказалось, что определенные растения могут хранить токсин в клеточных стенках корневой системы, не давая ему взаимодействовать со стеблями и листьями.

Способность клеточной стенки запасать цинк во многом связана с метилэтерификацией пектина, которая изменяет структуру губчатых молекул пектина внутри клеток, позволяя им поглощать больше металла. Этот процесс оказался сопряжен с работой гена TBR.

По словам исследователей, открытие позволит активировать этот ген в других растениях, что поможет создать более устойчивые к загрязнению почвы культуры.

Об этом свидетельствуют результаты экспериментов с рисом и бобовым лядвенцом японским, которые посадили в грунт с высоким содержанием цинка. Растения с активированным геном TBR без помех проросли в токсичной среде.

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