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Названы продукты, повышающие риск развития рака кишечника

Nature: жареное мясо, сладкие напитки и фастфуд повышают риск рака кишечника

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Shutterstock

Ученые из колледжа при Ирландском национальном университете в Корке установили, что западный рацион питания (избыточное потребление жареного мяса, фастфуда, сладких напитков и жирных молочных продуктов) повышает риск развития воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК) и колоректального рака. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Reviews Microbiology.

Чтобы выделить самые благоприятные и неблагоприятные для здоровья желудочно-кишечного тракта диеты, исследователи провели научный обзор ранее опубликованных научных работ на аналогичную тему.

В обзоре рассматривалось шесть типов питания — средиземноморская диета (преобладание растительной пищи и полезных жиров из рыбы, орехов и оливкового масла), диета с высоким содержанием клетчатки (предписывает увеличение доли пищевых волокон в рационе), растительная диета, диета с высоким содержанием белка, кетогенная диета (значительное сокращение углеводов в пользу жиров) и западная диета (характеризуется избытком фастфуда, кондитерских изделий, сладких напитков, обработанного мяса и молочных продуктов).

Обзор показал, что приверженность западной диете выступала провокатором воспалительных заболеваний кишечника (язвенного колита и болезни Крона) и колоректального рака. Ученые объяснили, что пагубное воздействие западной диеты заключается в избыточном потреблении жиров и сахара.

Продукты, богатые этими пищевыми компонентами, зачастую содержат мало клетчатки. При недостатке пищевых волокон в рационе в кишечнике не могут эффективно синтезироваться короткоцепочечные жирные кислоты, важные для регуляции иммунитета, энергетического обмена и воспаления в организме.

Ранее ученые нашли связь между древними вирусами и современными видами рака.

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