Ученые заглянули в мозг людей, краснеющих от стыда из-за караоке

Нидерландские ученые из Амстердамского университета выяснили, что происходит в мозге человека, когда тот краснеет из-за стыда, неловкости и других сильных эмоций. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences (RSPB).

Физиологические причины покраснения хорошо известны — оно вызвано резким приливом крови к лицу и шее. Однако почему люди реагируют на социальные затруднения именно таким образом, остается неизвестным.

Команда протестировала 40 человек, в число которых вошли подростки и люди в возрасте до 20 лет. Участникам пришлось смотреть видеоролики, на которых они пели караоке. В это время специалисты фиксировали мозговую активность добровольцев с помощью магнитно-резонансной томографии.

Как показало сканирование мозга, появление румянца на лице оказалось связано с активацией областей, отвечающих за эмоциональное возбуждение и внимание. При этом специалисты не наблюдали повышенной активности в мозговых зонах, связанных с ментализацией — размышлениях о своем поведении, мыслях или намерениях.

Ученые отметили, что полученные результаты нужно трактовать с осторожностью, поскольку покраснение при неловкости оказалось связано со сложной мозговой деятельностью и требует более глубокого изучения.

Ранее исследователи нашли существенные изменения в мозге агрессивных подростков.