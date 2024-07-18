В недрах Меркурия скрыт слой алмазов толщиной 15 километров, выяснили ученые

Международная группа ученых из Китая и Бельгии установила, что глубоко в недрах Меркурия может находиться многокилометровый слой из алмаза. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Специалисты считают, что Меркурий образовался так же, как и другие планеты земной группы: из остывающего океана магмы. При этом породы планеты, вероятно, богаты углеродом и силикатами.

Команда допустила, что давление и температура внутри Меркурия могли быть достаточными, чтобы превратить подземный углерод в алмазы. Чтобы проверить гипотезу, исследователи приготовили химические смеси из железа, углерода и кремния, а затем подвергли эти составы давлению в семь гигапаскалей (в 70 тыс. раз выше давления земной атмосферы) и нагреву до 1970°C.

Ученые также использовали компьютерные модели для получения более точных измерений давления и температуры на границе ядра и мантии Меркурия, а также для моделирования физических условий, при которых графит или алмаз были бы стабильны.

Эксперименты показали, что в мантии Меркурия должны образовываться оливин и другие минералы, включая алмазы. Согласно моделированию, мантия планеты должна быть окружена алмазной оболочкой со средней толщиной около 15 километров.

Добыть эти гигантские залежи драгоценных камней не представляется возможным в обозримом будущем, поскольку они залегают на глубине 485 километров.

Однако алмазный слой в недрах Меркурия может объяснить наличие у планеты магнетизма. Алмазы способны передавать тепло между ядром и мантией, что создает разницу температур и заставляет жидкий металл завихряться, образуя магнитное поле, объяснили ученые.

Ранее стало известно, что глубоко под поверхностью Луны могут находиться залежи драгоценного минерала граната.