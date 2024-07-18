Ученые нашли способ «омолодить» иммунитет

Ученые из Бирмингемского университета обнаружили, что пептид под названием PEPITEM может «омолодить» иммунитет пожилых людей и снизить интенсивность воспаления в организме, тем самым снижая риск развития возрастных заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале npj Aging.

PEPITEM (Peptide Inhibitor of Trans-Endothelial Migration или пептидный ингибитор трансэндотелиальной миграции) был первоначально идентифицирован учеными Бирмингемского университета в 2015 году. Он вырабатывается и обнаруживается в низких концентрациях в организме каждого человека. Некоторые исследования показали, что благодаря противовоспалительным свойствам он может замедлять развитие остеопороза и ожирения.

В рамках новой работы ученые сосредоточились на иммуностимулирующих и противовоспалительных свойствах PEPITEM. Исследователи объяснили, что именно длительное, хроническое воспаление выступает фактором развития возрастных заболеваний, таких как диабет второго типа и атеросклероз.

Эксперимент на мышах показал, что PEPITEM положительно влияет на транспорт лейкоцитов (белых кровяных телец) в организме и снижает чрезмерно интенсивный иммунный ответ, провоцирующий воспаление. Ученые также обнаружили, что с возрастом активность PEPITEM в человеческом организме снижается, что приводит к усиленному проникновению иммунных клеток в ткани и также провоцирует хроническое воспаление.

Причиной снижения уровня этого пептиды выступает недостаточная активность гормона адипонектина, который запускает выработку более крупного белка (14-3-3ζ), на основе которого производится PEPITEM.

По словам ученых, искусственное повышение концентрации PEPITEM в организме пожилых может «омолодить» иммунную систему пожилых людей путем нормализации количества, подтипа и скорости миграции иммунных клеток. Будущие препараты, нацеленные на этот пептид, помогут не только усилить способность иммунитета бороться с чужеродными антигенами, но и предотвращать опасное воспаление.

Ранее ученые выяснили, какой механизм скрыт в основе старения клеток.