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Названа главная причина выгорания учителей

МГППУ: учителя выгорают из-за неудовлетворенности взаимодействием с родителями

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Shutterstock

Психологи из Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) выяснили, что одна из главных причин профессионального выгорания учителей — сложности в общении с родителями учеников. Об этом «Газете.Ru» рассказали в МГППУ.

«Одной из главных причин профессионального выгорания у учителей является неудовлетворенность общением с родителями учеников. Это связано с тем, что учителя и родители часто предъявляют друг к другу различные требования, но не достигают конструктивного взаимодействия с целью обеспечения условий благоприятного личностного развития детей», – рассказала «Газете.Ru» профессор, завкафедрой теоретических основ социальной психологии МГППУ Ольга Крушельницкая.

Это говорит о том, что учителям не хватает умения гармонично выстраивать отношения с родителями и другими участниками образовательного процесса.

Для предотвращения выгорания учителям необходима психолого-консультационная помощь, которая поможет развить социально-психологическую компетентность и удовлетворенность различными аспектами профессиональной деятельности. Также важно обучение навыкам конструктивного бесконфликтного общения и использование продуктивных стратегий совладания с трудными ситуациями.

В будущем планируется изучить эффективность специально разработанных тренинговых занятий с учителями по развитию у них социальных компетенций и навыков более эффективного взаимодействия с участниками образовательных отношений.

Также исследование показало, что часто учителя выгорают из-за внешней, не связанной напрямую с содержанием профессии мотивации трудовой деятельности, предпочтение неконструктивных стратегий совладания с проблемными ситуациями, чувство нереализованности и невозможности полноценно управлять своей жизнью.

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