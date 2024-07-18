Названа опасность ощущения сухости во рту

Постоянная сухость во рту часто осложняется развитием других стоматологических заболеваний, таких как стоматит, глоссит (воспаление языка), кандидоз и заеды в уголках рта. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-стоматолог, заведующая отделением стоматологии ГБУЗ Староминской центральной районной больницы Татьяна Сумцова.

«Ксеростомия — это состояние, при котором происходит снижение или прекращение выработки слюны. Без достаточного количества слюны не только затруднены процессы жевания и глотания, но и повышается риск развития различных стоматологических проблем. При недостатке слюны естественное увлажнение и самоочищение полости рта нарушается. Развиваются различные неприятные симптомы, способные серьезно ухудшить качество жизни человека», – объяснила врач.

По ее словам, основная причина сухости во рту — нарушение работы слюнных желез. Такой процесс может быть вызван разными факторами: приемом лекарственных средств, обезвоживанием, лучевой терапией в области шеи, возрастными изменениями и болезнями слюнных желез.

«Лечение направлено на устранение первопричины. Например, если ксеростомия вызвана приемом каких-либо лекарств, то специалист может порекомендовать их отменить или заменить на аналоги, не вызывающие сухости во рту. Также проводится стимуляция слюноотделения. Для этого применяются специальные средства, способствующие выработке слюны. Это препараты на основе ацетилхолина (пилокарпин), жевательные резинки или леденцы с искусственными подсластителями, травяные чаи и мелкие частые приемы воды. Также могут использоваться искусственные слюнозаменители в виде спреев, гелей или таблеток для рассасывания», – объяснила Сумцова.

При развитии вторичных стоматологических заболеваний назначается соответствующая терапия: противогрибковые, противовоспалительные, регенерирующие средства.

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