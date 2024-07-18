Стало известно, какие лекарства от деменции повреждают почки и сосуды

Ученые из Манчестерского Университета установили, что нейролептики (антипсихотические препараты), часто назначаемые для коррекции поведения при деменции, повышают риск инсульта, образования тромбов, инфаркта, сердечной недостаточности, переломов, пневмонии и острого повреждения почек. Результаты исследования опубликованы в BMJ (British Medical Journal).

Ученые провели анализ данных о здоровье и самочувствии 173 910 испытуемых с деменцией, средний возраст которых составил 82 года. Также в исследовании учитывалась информация о 35 339 пациентах, которым назначили нейролептики в день постановки диагноза. Нейролептики или антипсихотические препараты — это лекарства, способные устранять бред, галлюцинации и другие проявления психоза. Считается, что правильно подобранные нейролептики облегчают уход и присмотр за больным с деменцией, бредовыми состояниями, старческим делирием.

Было обнаружено, что прием нейролептиков коррелировал повышением риска острого повреждения почек в 1,7 раза, а инсульта и венозной тромбоэмболии (тромбоз глубоких вен и опасная для жизни тромбоэмболия легочной артерии) — в 1,6 раза.

Исследователи также подсчитали, что в течение первых шести месяцев лечения применение нейролептиков было связано с одним дополнительным случаем пневмонии на каждые девять пациентов и одним дополнительным сердечным приступом на 167 пациентов. Кроме того, применение антипсихотиков коррелировало с повышенным риском сердечной недостаточности, инфаркта и переломов в результате падений.

Исследователи отметили, что их работа относится к обсервационному типу и не предполагает установление причинно-следственных связей. По словам ученых, результаты могут быть обоснованы влиянием определенных факторов, таких как неправильная классификация применения нейролептиков.

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