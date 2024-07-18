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Подросток случайно нашел в Израиле очень древнее кольцо

На севере Израиля подросток случайно нашел древнее кольцо возрастом 1 800 лет

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Fotostand/Dostmann/Global Look Press

Подросток из Израиля обнаружил древнее кольцо возрастом 1 800 лет с изображением богини войны во время прогулки по окрестностям горы Кармель на севере страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления древностей Израиля.

Артефакт был найден 13-летним Яиром Уайтсоном, жителем города Хайфа, во время прогулки с отцом, вернувшимся домой после службы в армии.

Кольцо было обнаружено неподалеку от развалин древней каменоломни. Мальчик, увлекающийся камнями и окаменелостями, был заинтригован находкой и рассказал о своем открытии специалистам.

Эксперты из Управления древностей Израиля подтвердили, что кольцо принадлежит позднеримскому периоду (II–III века н. э.) и изображает богиню Минерву, известную как Афина в греческой мифологии. Они предположили, что кольцо могло принадлежать женщине или девочке, проживавшей в этом районе, возможно, на ферме или работавшей на каменоломне.

Теперь артефакт будет выставлен на показ в Управлении древностей Израиля в Иерусалиме.

Ранее археологи нашли очень редкие монеты времен кровавого еврейского восстания против римлян.

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