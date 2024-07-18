В Бразилии создали новую реконструкцию внешности Ивана Грозного

Новая реконструкция внешности русского царя Ивана Грозного проведена с помощью 3D-моделирования бразильским экспертом Сисеро Мораэсом. Об этом сообщает британская газета The Daily Mail.

По словам Мораэса, в своей работе он сочетал сразу несколько современных техник и методик, в которых используется компьютерное моделирование с учетом анатомических замеров, сделанных на добровольцах (толщина кожи в определенных местах, строение черепа и т.д.). Например, при использовании техники анатомической деформации при моделировании меняются пропорции лиц и черепов наших современников, доводя их до максимального уровня сходства с исследуемым образцом (цифровой моделью черепа Ивана IV).

Бразильский исследователь отметил сходство полученного результата с предыдущей реконструкцией, сделанной советским антропологом Михаилом Герасимовым в 1963 году.

«Они отличаются только нижней губой и областью подбородка», — пояснил Мораэс.

Могила Ивана Грозного (1530–1584) находится в Архангельском соборе Московского Кремля.

Ранее сообщалось, что ученые реконструировали внешность одной из первых христианок в англосаксонской элите.