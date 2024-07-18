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Доисторические аргентинцы истребили гигантских броненосцев, выяснили ученые

PLOS One: первые люди заселили Южную Америку более 20 тыс. лет назад

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Heinrich Harder (1858-1935) (Public Domain)

Аргентинские ученые из Национального университета Ла-Плата обнаружили свидетельства охоты первобытных людей на гигантских родственников броненосцев на территории современной Аргентины около 21 тыс. лет назад. Исследование опубликовано в научном журнале PLOS One.

Команда нашла окаменелости с характерными следами разделки туш. Ископаемые принадлежали глиптодонам — похожим на современных броненосцев. Глиптодоны достигали до трех метров в длину и набирали массу до двух тонн. Звери были покрыты толстым панцирем, состоящим из сросшихся друг с другом костных пластинок.

По словам исследователей, радиоуглеродный анализ сдвигает время заселения Южной Америки человеком почти на 6 тыс. лет в прошлое по сравнению с известными археологическими свидетельствами.

Новые результаты согласуются с другими недавними открытиями, которые указывают на раннее присутствие человека в Америке более 20 тыс. лет назад.

Ученые отметили, что следы охоты на глиптодонов также говорят о том, что этот вид, вероятно, вымер в результате истребления человеком.

Ранее исследователи раскрыли тайну передвижения доисторических гигантских кенгуру.

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