Японские леса начали очищаться от радиации «Фукусимы», узнали ученые

Японские ученые из Цукубского университета обнаружили снижение доз радиации в лесах, окружающих аварийную АЭС «Фукусима-1». Исследование опубликовано в научном журнале Science of the Total Environment (STTE).

Команда провела измерения на тихоокеанском побережье префектуры Фукусима, где 13 лет назад из-за мощнейшего землетрясения произошла катастрофа на АЭС. Тогда окружающая станцию территория была загрязнена радиоактивным изотопом цезий-137.

Ученые проанализировали содержание цезия-137 в лесной подстилке, почвах и корнях деревьев в кедровом лесу Ямакия за период с 2011 по 2023 год.

Результаты показали, что естественная нисходящая миграция радионуклидов из подстилающего слоя в минеральный грунт шла достаточно быстро. В частности, содержание изотопа в тонких корнях деревьев заметно упала на глубине до двух сантиметров.

Таким образом, миграция цезия-137 вниз в почве даже на несколько сантиметров снижает поглощение радиоактивного вещества деревьями. Этот процесс можно рассматривать как эффект самоочищения лесной экосистемы, отметили авторы статьи.

Ранее в Японии сообщили о передаче России данных о сбросах радиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1» в Тихий океан.