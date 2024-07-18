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Японские леса начали очищаться от радиации «Фукусимы», узнали ученые

STTE: миграция цезия снизила мощность радиоактивного излучения у АЭС «Фукусима»

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KYODO/Reuters

Японские ученые из Цукубского университета обнаружили снижение доз радиации в лесах, окружающих аварийную АЭС «Фукусима-1». Исследование опубликовано в научном журнале Science of the Total Environment (STTE).

Команда провела измерения на тихоокеанском побережье префектуры Фукусима, где 13 лет назад из-за мощнейшего землетрясения произошла катастрофа на АЭС. Тогда окружающая станцию территория была загрязнена радиоактивным изотопом цезий-137.

Ученые проанализировали содержание цезия-137 в лесной подстилке, почвах и корнях деревьев в кедровом лесу Ямакия за период с 2011 по 2023 год.

Результаты показали, что естественная нисходящая миграция радионуклидов из подстилающего слоя в минеральный грунт шла достаточно быстро. В частности, содержание изотопа в тонких корнях деревьев заметно упала на глубине до двух сантиметров.

Таким образом, миграция цезия-137 вниз в почве даже на несколько сантиметров снижает поглощение радиоактивного вещества деревьями. Этот процесс можно рассматривать как эффект самоочищения лесной экосистемы, отметили авторы статьи.

Ранее в Японии сообщили о передаче России данных о сбросах радиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1» в Тихий океан.

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