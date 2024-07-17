Ученые нашли микробы, уничтожающие токсичные «вечные химикаты»

Американские ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде обнаружили особый вид бактерий, способный уничтожать определенные виды пер- и полифторалкильных соединений (ПФАС). Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

ПФАС, также известные как «вечные химикаты», обязаны названием прочным связям между углеродом и фтором, что затрудняет их разложение в естественной среде. Они способны накапливаться в организме и вызывать различные тяжелые заболевания, включая рак, болезни эндокринной системы и репродуктивных органов.

Несмотря на известный вред, ПФАС широко применяют в промышленности для создания материалов с жаростойкими и водоотталкивающими свойствами.

В новом исследовании инженеры-экологи изучили способность бактерий рода Acetobacterium разрушать стойкие химические соединения.

По словам команды, Acetobacterium широко распространен в сточных водах. Микроорганизмы способны проводить дефторирование структур ПФАС. Однако микробы эффективны только в отношении ненасыщенных соединений, в структуре которых уже есть двойные связи.

Ученые также определили специфический ферменты бактерий, необходимые для разрушения связей между фтором и углеродом. Это позволит усовершенствовать ферменты, сделав их эффективными против разных «вечных химикатов».

Ранее стало известно, что батареи электромобилей оказались мощными источниками ПФАС.