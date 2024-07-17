Недостаток и избыток сна повышают риск диабета, выяснили ученые

Ученые из Центра женского здоровья имени Бригама (США) обнаружили, что чередование недостаточного и слишком продолжительного сна может повышать риск развития диабета на 34%. Результаты исследования опубликованы в журнале Diabetes Care.

В исследовании приняли участие более 84 тысяч здоровых британцев и британок. Средний возраст участников составил 62 года. В течение семи дней испытуемые носили умные часы, фиксирующие время засыпания и пробуждения, а также совокупное количество часов, проводимых во сне. После получения информации о режиме сна участников ученые приступили к наблюдению за ними.

По окончании семилетнего наблюдения ученые проанализировали заболеваемость сахарным диабетом второго типа среди участников. Результаты показали, что нерегулярный сон (чередование недостатка сна с его избыточным количеством) повышал риск развития этого заболевания на 34%.

Исследователи отметили, что под нерегулярным сном подразумевалась вариативность продолжительности ночного отдыха на один час в большую или меньшую сторону. Также было обнаружено, что риск диабета был немного снижен, но не нивелирован у людей без сопутствующих проблем со здоровьем или наличия заболевания в семейной истории болезни.

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