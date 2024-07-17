В России разработали ИИ, предсказывающий засухи на год вперед

Российские ученые из Сколковского института науки и технологий (Сколтех) при участии коллег из Сбера разработали модель на основе искусственного интеллекта (ИИ), способную предсказывать наступление засухи в промежутке от нескольких месяцев до года. Исследование опубликовано в научном журнале Environmental Modelling & Software (EMS).

Команда использовала для обучения алгоритмов общедоступные ежемесячные климатические и геопространственные данные.

ИИ протестировали на информации из пяти регионов, охватывающих несколько континентов и климатических зон: Польшу, штат США Миссури, штат Гояс в Бразилии, индийский штат Мадхья-Прадеш и север Казахстана.

«Тесты позволили определить модификацию модели EarthFormer как лучшую для среднесрочных прогнозов, тогда как модифицированная версия модели ConvLSTM показала наилучшие результаты при долгосрочных прогнозах.

Модель обеспечивает высокое качество для различных климатических зон. Благодаря надежным методам ИИ, используемым в работе, это качество останется высоким в течение следующих 10 лет», — уточнили в Сколтехе.

Ранее ученые создали ИИ для точного предсказания извержений вулканов.