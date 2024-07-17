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Ученые обнаружили ключевую движущую силу старения

Nature: белок интерлейкин-11 активно способствует старению

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Depositphotos

Ученые из Медицинской школы Duke-NUS (Сингапур) обнаружили, что блокировка выработки белка интерлейкина-11 (IL-11) снижает риск ухудшения состояния здоровья в процессе старения и увеличивает продолжительность жизни. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

В ходе исследований на мышах команда ученых обнаружила, что с возрастом в структурах органов и тканей повышается уровень белка IL-11, который, в свою очередь, способствует накоплению жира в печени и брюшной полости, а также снижению мышечной массы и силы — двум состояниям, которые выступают признаками старения.

Чтобы подтвердить, что интерлейкин-11 действительно (IL-11) активно способствует старению, ученые блокировали его выработку в организме грызунов с помощью специального препарата. Они обнаружили, что снижение концентрации IL-1 улучшает метаболизм, способствуя выработке полезного бурого жира вместо белого. Бурый жир нормализует уровень сахара в крови, а также помогает поддерживать оптимальную температуру тела и сжигать калории. Также выяснилось, что блокировка IL-11 улучшает функционирование мышц и общее состояние здоровья.

В дополнение к этим внешне наблюдаемым изменениям, антивозрастная терапия IL-11 также снизила скорость укорочения теломер и сохранила здоровье митохондрий (особых клеточных структур) мышей, повысив их способность вырабатывать энергию.

По словам ученых, такие изменения в организме свидетельствуют о сниженном риске развития диабета, саркопении и заболеваний сердца и накопления избыточного количества жира.

Исследователи надеются, что в будущем препараты-блокаторы интерлейкина-11 войдут в клиническую практику как средства, помогающие достичь здорового старения. Однако реализация такой задумки и проведение клинических испытаний в этой области выступает сложной задачей.

Ранее ученые создали игровое приложение для защиты от умственного старения.

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