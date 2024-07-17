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В Новой Зеландии на берег выбросило редчайшего в мире кита

DOC.nz: шестую за 150 лет тушу клюворылого кита нашли в Новой Зеландии

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doc.govt.nz

В регионе Отаго на юге Новой Зеландии обнаружили тушу самца клюворылого кита — самого редкого в мире вида китообразных, о котором до сих пор почти ничего не известно науке. Об этом сообщается на официальном сайте Департамента охраны природы (DOC) Новой Зеландии.

Сотрудники ведомства нашли пятиметровое тело животного около устья реки Таири.

По словам ученых, клюворылые киты остаются одним из самых малоизученных видов крупных млекопитающих современности. Впервые этот вид был описан в 1874 году. За минувшие 150 лет люди находили останки этих животных еще пять раз, и ни разу не наблюдали живого клюворылого кита.

В настоящее время останки кита поместили в холодильной камере, где их сохранят до тех пор, пока не будут приняты решения о дальнейших действиях.

Генетические образцы находки отправлены в Оклендский университет в качестве кураторов Архива тканей китообразных Новой Зеландии. Обработка ДНК и подтверждение окончательной идентификации вида могут занять от нескольких недель до нескольких месяцев.

Ранее в Шотландии огромная стая черных дельфинов выбросилась на берег по неизвестной причине.

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