Толстые коты подсказали ученым методы лечения ожирения у людей

Американские ученые из Университета штата Огайо выяснили, что домашние кошки могут служить отличными моделями для изучения причин и методов лечения ожирения у человека. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports (SciRep).

Ветеринары проанализировали образцы кала у толстых котов, проходивших лечение от избыточного веса. Команда обнаружила, что кишечный микробиом (сообщество бактерий и микробов) питомцев по мере похудения менялся почти идентично микробиому человека на диете.

В рамках эксперимента ученые кормили семь кошек, страдающих ожирением, четырехфазной диетой в течение 16 недель: свободное кормление коммерческим кормом для кошек в течение двух недель, свободное кормление специально разработанной диетой для снижения веса в течение одной недели, кормление диетой для снижения веса с ограничением калорий для достижения снижения массы тела на 1–2% в неделю в течение 11 недель и возврат к исходной поддерживающей диете.

Анализ образцов кала, взятых во время различных фаз диеты, был сосредоточен на изменениях в присутствии короткоцепочечных жирных кислот-метаболитов: молекул, вырабатываемых бактериями во время пищеварения.

Специалисты выяснили, что обилие короткоцепочечной жирной кислоты, называемой пропионовой кислотой, которая, как показано у других млекопитающих, регулирует аппетит, уменьшает накопление жира и защищает от ожирения и диабета, увеличивалось в фекалиях, когда кошки теряли вес на диете с ограничением калорий.

Результаты исследования предполагают, что профиль кишечника домашней кошки может дать значимые ответы для обоих видов, отметили ученые.

Ранее стали известны бактерии, повышающие риск развития диабета.