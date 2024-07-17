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Ученые выявили причину сокращения жизни молодых мужчин

Daily Mail: поздняя диагностика заболеваний ведет к сокращению жизни мужчин

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Shutterstock/Image Point Fr

Несвоевременная диагностика опасных заболеваний, таких как рак, ведет к преждевременному уходу из жизни тысяч молодых мужчин в Великобритании. Такие результаты показало ежегодное исследование мужского здоровья, проведенное учеными из международной благотворительной организации Movember со штаб-квартирой в Австралии. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В ходе исследования ученые проанализировали информацию из медицинских баз данных Великобритании для оценки общего состояния здоровья и особенностей образа жизни мужчин и женщин. Ученые также подсчитали количество мужчин, ушедших из жизни в разных регионах Великобритании в 2021 году, а затем выделили основные причины летальных исходов.

Оказалось, что около 39% британцев уходят из жизни преждевременно. В соответствии с результатами исследования, мужчины реже ведут здоровый образ жизни, чаще курят, употребляют алкоголь и наркотики, страдают гипертонией и гиперхолестеринемией. Кроме того, испытуемые мужского пола реже посещают медицинские осмотры, что приводит к несвоевременной диагностике опасных заболеваний, таких как рак и болезни сердца.

Ученые уточнили, что две трети мужчин (64%) обращаются к врачу только в том случае, если симптомы какого-либо заболевания сохраняются более недели, в то время как треть (31%) откладывает консультацию со специалистом на месяц. Около 48% участников исследования заявили о склонности избегать медицинских осмотров. Менее 40% опрошенных ежегодно проходят бесплатную диспансеризацию.

Исследователи подчеркнули, что игнорирование симптомов заболеваний может приводить к стремительному ухудшению состояния здоровья. По мнению ученых, некоторые мужчины бессознательно или сознательно пренебрегают заботой о здоровье из-за страха быть высмеянными.

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