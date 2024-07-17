В «Роскосмосе» рассказали о предложениях частных подрядчиков

Российские частные компании, связанные с ракетостроением, не смогли предложить «Роскосмосу» серьезные проекты. Об этом в эфире телеканала »Россия 24» заявил генеральный директор корпорации Юрий Борисов.

«Отчасти пока еще у нас нет серьезных предложений по ракетостроению, наверное, в ближайшее время эта функция останется за Роскосмосом», — заявил Борисов.

Гендиректор «Роскосмоса» отметил, что на попечении государственных структур пока также остается финансирование фундаментальных исследований в космосе, а также пилотируемая программа. Борисов добавил, что подобные мероприятия всегда финансировались государством.

До этого генеральный конструктор РКК «Энергия», академик РАН Владимир Соловьев заявил, что полетом проектируемой Российской орбитальной станции (РОС) будут руководить специалисты «Роскосмоса» из зала, где ранее управляли полетом советской и российской станции «Мир».

Ранее ученые рассказали о «метеоритной» миссии «Луны-26».