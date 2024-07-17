Пешие прогулки на работу продлевают жизнь, подтвердили ученые

Ученые из Центра здоровья населения Глазго (Великобритания) установили, что у людей, которые добираются на работу пешком или на велосипеде, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, проблем с психикой, госпитализации и преждевременного ухода из жизни ниже, чем у тех, кто пользуется личным или общественным транспортом. Результаты исследования опубликованы в BMJ Public Health.

В исследовании приняли участие 82 тысячи шотландцев в возрасте от 16 до 74 лет. Участникам были заданы вопросы об особенностях рациона питания и образе жизни, а также о том, каким видом транспорта они пользуются на протяжении большей части своего пути на работу и какое расстояние при этом преодолевают.

Ученые подсчитали, что почти у всех людей, которые ходили на работу пешком, расстояние до работы составляло менее пяти километров. Четверо из пяти испытуемых, использующих велосипеды, также проезжали менее пяти километров, в то время как 14% — 5-9,9 км. Около 58% неактивных пассажиров пригородных поездов также проезжали более пяти километров, чтобы добраться до работы.

После сбора необходимой информации исследователи приступили к 18-летнему наблюдению за участниками. Исследователи обнаружили, что, по сравнению с неактивными пассажирами, которые ездили на работу за рулем автомобиля или в общественном транспорте, у тех, кто ходил пешком или на велосипеде, риск летального исхода и психических и физических расстройств был ниже.

В частности, регулярные поездки на велосипеде коррелировали со снижением вероятности преждевременного ухода из жизни на 47%, риска рака — на 51%, а госпитализации — на 10%. Использующим велосипеды также на 30% реже назначали препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Ходьба на работу, в свою очередь, снижала риск госпитализации по любой причине на 11%, вероятность назначения лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и психических расстройств на 10% и 7% соответственно.

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