Новый защищающий от ВИЧ препарат не станет победой над СПИДом, считает вирусолог

Компания Gilead Sciences представила препарат «Ленакапавир», который на 100% защищает от ВИЧ. Однако он не станет победой над СПИДом, так как представляет собой моноклональное антитело, а это значит, что спустя время после начала его применения вирус приобретет устойчивость к препарату. Об этом «Газете.Ru» рассказал вирусолог, заместитель директора по науке Федерального исследовательского центра оригинальных и перспективных биомедицинских и фармацевтических технологий Павел Волчков.

Моноклональные антитела – это антитела, вырабатываемые иммунными клетками. Они могут быть выработаны против почти любого природного антигена, который антитело будет специфически связывать.

«Вирусы очень быстро уходят от моноклональных антител. Это значит, как только препарат начнет широко применяться, буквально через год или два вирус мутирует и будут сформированы резистентные, то есть устойчивые к лечению штаммы. И это лекарственное средство просто потеряет свою актуальность», – рассказал Волчков.

Кроме того, на момент инъекции данного антитела важно удостовериться, что у человека нет текущей ВИЧ-инфекции.

«Это на самом деле представляет достаточно нетривиальную задачу, потому что технологии, которые сейчас используют, могут «поймать» вирус, когда вирусная нагрузка на организм уже высокая, то есть должен пройти хотя бы год после заражения. Компания утверждает, что лечение будет направлено в основном на бедные страны, в частности страны Африки. Однако те методы детекции вируса, которые позволят его выявить на ранних сроках, не могут быть массового применены в этих регионах», – рассказал Волчков.

Помимо этого ученый отметил, что терапия будет стоить примерно $42 тыс., что достаточно дорого для стран третьего мира. Кроме того, появление такого препарата провоцирует людей на прекращение использования средств контрацепции, что может привести к росту числа заражений.

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