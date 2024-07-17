Ученые восстановили внешность троих партизан, погибших во время ВОВ по черепам

Специалисты Центра физической антропологии Института этнологии и антропологии РАН восстановили внешность троих партизан, погибших в Ленинградской области во время ВОВ, по обнаруженным черепам. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Институте этнологии и антропологии РАН.

Извлеченные из-под земли останки не всегда несут в себе информацию, достаточную для идентификации личности. Лишь в некоторых случаях фамилию и имя сохраняют солдатские медальоны, в остальных нужно искать данные в архивах и проводить восстановление внешнего облика для точного установления личности погибшего.

В июне 2022 года на берегу Пендиковского озера Тосненского района Ленинградской области были обнаружены останки троих солдат в блиндаже. По архивам поисковики установили, что осенью 1941 года четверо партизан погибли в указанной местности без точных координат. Специалисты предположили, что обнаруженные тела могли принадлежать этим партизанам.

Дело в том, что на северном берегу озера в довоенные годы располагался санаторий, который пришедшие сюда осенью 41-го немцы использовали как госпиталь. Вокруг него, разумеется, были охранные посты. А вот с южной стороны теоретически была возможность обойти озеро, именно с южной стороны были обнаружены тела. Боевые действия в этом районе велись только в начале войны, поэтому останки солдат смело можно было отнести к указанному временному периоду, не разрываясь между несколькими военными операциями, проходившими на одной территории.

Однако это было лишь предположением. Чтобы доказать принадлежность останков необходимо провести восстановление облика по черепам и провести идентификационную экспертизу. Это новый способ идентификации неизвестных солдат.

Реконструкция проводилась сотрудниками Лаборатории Антропологической реконструкции Института этнологии и антропологии РАН совместно с сотрудниками Центра физической антропологии у рамках проекта НЦМУ «Восстановление облика павших воинов».

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