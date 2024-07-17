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Назван простой способ снижения опасного воспаления в организме

Healthnews: 10 минут ежедневных упражнений снижают воспаление в организме

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Shutterstock

Ежедневные десятиминутные тренировки снижают в организме уровень опасного воспаления, провоцирующего сердечно-сосудистые заболевания, рак, сахарный диабет и нейродегенеративные расстройства. Об этом изданию Healthnews рассказала исследователь Жаклин А. Вернарелли из Католического университета Святого Сердца (Италия).

В исследовании, проведенном Вернарелли и ее коллегами, принял участие 7 910 взрослых людей. Участники рассказали о своих пищевых привычках и уровне физической активности, а также прошли полное медицинское обследование и предоставили образцы крови для оценки уровней маркеров воспаления в организме.

Ученые обнаружили, что у испытуемых, которые сообщили, что уделяют умеренной активности около 10 минут в день, уровень воспаления был значительно ниже, чем у лиц, ведущих малоподвижный образ жизни. Об этом свидетельствовали сниженные показатели концентрации C-реактивного белка, IL-1β, IL-6 и TNF-α в крови.

Исследователи объяснили, что кратковременное воспаление — это естественный процесс активации иммунной системы для борьбы с патогенами, например, вирусами и бактериями. Однако хроническое системное воспаление низкой степени активности может провоцировать многие неинфекционные заболевания, такие как депрессия, деменция, болезни сердца, рак, сахарный диабет и неалкогольная жировая болезнь печени, а также быть причиной аутоиммунных нарушений.

По словам ученых, для сохранения здоровья можно ежедневно выполнять любые силовые упражнения или заниматься ходьбой и бегом. Исследователи отметили, что терапевтический эффект физической активности обусловлен регулярностью, а не большим объемом.

Ранее был назван тип тренировок, снижающий риск развития рака.

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