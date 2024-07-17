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Витамин С и бета-каротин замедляют развитие опасного заболевания глаз, выяснили ученые

Ophthalmology: антиоксиданты замедляют развития сухой макулярной дегенерации

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Ученые из отдела эпидемиологии и клинических приложений Национального института здоровья глаз в США обнаружили, что прием добавок с антиоксидантами (витаминами С, Е и бета-каротином) замедляет прогрессирование сухой возрастной макулярной дегенерации (ВМД). Результаты исследования опубликованы в журнале Ophthalmology.

ВМД является основной причиной потери центрального зрения у пациентов старшей возрастной группы. Возрастная макулярная дегенерация — это собирательное название группы патологий сетчатки, которые характеризуются дегенеративным процессом в центральной области сетчатки глаза (макулы). В отличие от сухой формы ВМД, влажная сопровождается ростом аномальных глазных сосудов и отеком макулы.

Чтобы выявить факторы, способствующие замедлению развития ВМД, исследователи проанализировали снимки сетчатки глаз 1209 участников с этим заболеванием. Исследователи дополнительно рассчитали расположение и скорость распространения областей географической атрофии в глазах и сопоставили эти данные с особенностями образа жизни участников.

Результаты показали, что антиоксидантные пищевые добавки (бета-каротин, витамины С и Е) могли сдерживать прогрессирование ВМД на стадии развития от средней до поздней. В среднем за три года прием добавок снижал скорость развития заболевания на 55%. В ходе дополнительных исследований стало ясно, что замена бета-каротина антиоксидантами лютеином и зеаксантином усиливает защитный эффект.

Ученные добавили, что добавки не были эффективны для участников, у которых развилась географическая атрофия зрения в области центральной ямки (углубления в сетчатке, обеспечивающего максимальную остроту видения). Это потеря пигментированных клеток сетчатки, которая, как правило, возникает на поздней стадии возрастной макулярной дегенерации.

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