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Развеян миф о вреде занятий спортом перед сном

BMJ: силовые тренировки вечером повышают продолжительность сна

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Depositphotos

Ученые из Университета Отаго (Новая Зеландия) установили, что выполнение силовых упражнений на ночь с перерывами для отдыха может увеличить продолжительность сна, не приводя к проблемам с засыпанием. Результаты исследования опубликованы в журнале BMJ Open Sport & Exercise Medicine.

Ученые привлекли к исследованию 30 некурящих людей в возрасте от 18 до 40 лет. Все они сообщили, что проводили более пяти часов в сидячем положении в течение дня на работе и около двух часов вечером дома. Участников снабдили браслетами-трекерами для отслеживания уровней физической активности и сна, проинструктировав носить устройства в течение семи дней. Если участники занимались контактными видами спорта или плаванием — трекеры полагалось снимать и фиксировать время, затраченное на тренировку, в специальных дневниках.

На втором этапе исследования участники выполнили задание в лабораторных условиях — промежуток времени с 17:00-17:30 до 21:00-21:30 они провели в сидячем положении. Через шесть дней испытуемые вернулись в стационар, однако на этот раз в указанный промежуток времени они выполняли простые силовые упражнения (приседания, подъемы на носки) по три минуты каждые 30 минут.

Ученые обнаружили, что после тренировки участники спали в среднем на 27 минут дольше, чем в дни, когда они проводили весь вечер сидя. При этом время отхода ко сну было сходным при отсутствии и наличии вечерней физической активности. Более того, не было обнаружено существенных различий в эффективности сна (количестве пробуждений в течение ночи). По мнению ученых, такие результаты указывают на безопасность вечерних тренировок — занятия низкой продолжительности и интенсивности не приводили к трудностям с засыпанием и не нарушали качество ночного отдыха.

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