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Названо опасное последствие набора лишнего веса в молодости

ЕНJ: лишний вес в молодости ведет к болезням сердца в возрасте 60 лет

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Depositphotos

Ученые из Калифорнийского университета (США) и Университета Имама Абдулрахмана Бен Фейсала (Саудовская Аравия) установили, что набор лишнего веса в любой момент жизни в возрасте старше 20 лет значительно повышает риск развития болезней сердца к 60 годам. Результаты исследования опубликованы в журнале European Heart Journal (ЕНJ).

В исследовании приняли участие 1690 молодых добровольцев. На протяжении всей взрослой жизни у этих людей измеряли индекс массы тела (ИМТ) и соотношение талии к бедрам. Испытуемые также регулярно проходили эхокардиографию — ультразвуковое исследование структур и функций сердца. Ученые уделяли пристальное внимание показателю массы левого желудочка. Ее увеличение указывает на избыточное количество сердечной ткани и повышенный риск летального исхода от сердечных заболеваний.

Оказалось, что у людей, чей индекс массы тела был повышен в любое время начиная с 20-летнего возраста, масса левого желудочка была повышена в возрасте 60 лет. Такое неприятное последствие сохранялось даже в случае возвращения к нормальному весу в среднем или пожилом возрасте.

По словам ученых, увеличение веса в молодом возрасте может приводить к повреждению сердца в дополнение к другим последствиям (риску развития диабета, гипертонии). Сохранить здоровье сердца в долгосрочной перспективе может соблюдение принципов правильного питания и физическая активность.

Ранее стало известно, какое питание помогает защитить сердце при диабете.

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