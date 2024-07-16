Ученые нашли способ выращивать продовольственных культуры в соленой среде

Международная группа ученых под руководством специалистов из Университета Ньюкасла в Великобритании изучили способы выращивания продовольственных культур в соленых почвах. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Команда сосредоточилась на солеросе (Salicornia) — однолетнем травянистом растении, которое процветает в соленой среде и может использовать морскую воду в качестве источника влаги. Солерос или саликорнию можно употреблять в пищу, а по вкусу она напоминает спаржу.

Как выяснили специалисты, солерос развил высокоэффективные процессы хранения натрия в отсеках внутри клеток посредством действия специализированных механизмов.

Понимание процесса дает надежду на создание солеустойчивых культур и на будущее сельского хозяйства, основанного на использовании морской воды, отметили ученые.

Исследователи изучают возможность промышленного выращивания австралийского родственника солероса — группу растений под названием самфир, которые произрастают на пляжах и болотах.

Ранее ученые узнали причину резкого подъема солености Черного моря.