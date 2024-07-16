Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые нашли способ выращивать продовольственных культуры в соленой среде

NatComms: раскрыта молекулярная устойчивость к соли съедобного растения солерос

close
100%
Oleg Kovtun Hydrobio/Shutterstock/FOTODOM

Международная группа ученых под руководством специалистов из Университета Ньюкасла в Великобритании изучили способы выращивания продовольственных культур в соленых почвах. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Команда сосредоточилась на солеросе (Salicornia) — однолетнем травянистом растении, которое процветает в соленой среде и может использовать морскую воду в качестве источника влаги. Солерос или саликорнию можно употреблять в пищу, а по вкусу она напоминает спаржу.

Как выяснили специалисты, солерос развил высокоэффективные процессы хранения натрия в отсеках внутри клеток посредством действия специализированных механизмов.

Понимание процесса дает надежду на создание солеустойчивых культур и на будущее сельского хозяйства, основанного на использовании морской воды, отметили ученые.

Исследователи изучают возможность промышленного выращивания австралийского родственника солероса — группу растений под названием самфир, которые произрастают на пляжах и болотах.

Ранее ученые узнали причину резкого подъема солености Черного моря.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами