Ученые впервые в истории передали в космос композицию в жанре хип-хоп

Исследователи Национальное управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США впервые в истории передали в космос музыкальную композицию в жанре хип-хоп. Ей стала песня The Rain (Supa Dupa Fly) американской исполнительницы Мисси Эллиот, сообщается на официальном сайте космического агентства.

Специалисты NASA воспользовались системой Deep Space Network (DNS) для отправки радиосигнала. Трек преодолел 254 млн километров примерно за 14 минут. Передач осуществили с помощью 34-метровой круглой антенны DSS-13 в Калифорнии.

До недавнего времени система DNS передала в космос только одну песню — Across the Universe британской группы The Beatles.

В NASA отметили, что использовали трек Мисси Эллиот для расширения границ исследования космоса и привлечения внимания к будущим миссиям по изучению Венеры, ближайшая из которых запланирована на 2029 год.

«Я до сих пор не могу поверить, что покинула эту планету с помощью NASA через Deep Space Network, когда The Rain (Supa Dupa Fly) стала первой хип-хоп-песней, переданной в космос!» — прокомментировала событие Мисси Эллиот.

Мисси Эллиот выпустила дебютный сингл The Rain (Supa Dupa Fly) в 1997 году. В 2021 году авторитетный музыкальный журнал Rolling Stone внес композицию в список из 500 величайших песен всех времен по версии издания, поместив трек на 453-е место.

