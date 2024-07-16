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Стало известно, какое питание помогает защитить сердце при диабете

NUTRITION2024: DASH диета снижает риск болезней сердца при диабете

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Shutterstock

Ученые из Университета Невады в США установили, что средиземноморская и DASH диеты снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у людей, страдающих сахарным диабетом первого типа. Результаты исследования представлены на платформе ежегодного собрания Американского общества питания NUTRITION 2024.

Ученые проанализировали данные о здоровье 563 участников с сахарным диабетом первого типа и 692 добровольцев без этого заболевания, чтобы выявить схемы питания, способствующие снижению маркеров воспаления и риска развития атеросклероза. Эти факторы выступают провокаторами развития ишемической болезни сердца, стенокардии, сердечно-сосудистой недостаточности, аневризмы аорты, сердечной астмы, инфаркта миокарда и других патологий.

После корректировки на возраст, пол, калорийность рациона, индекс массы тела, кровяное давление, уровень холестерина, статус курения и физическую активность, ученые установили, что самыми полезными для здоровья сердца диетами оказались средиземноморская и DASH.

Средиземноморский тип питания предполагает отказ от сладких, жирных продуктов, фастфуда и мяса в пользу рыбы, растительной пищи, орехов, оливкового масла, сыра и морепродуктов. Диета DASH (DASH — аббревиатура от английского Dietary Approaches to Stop Hypertension — диетические подходы для борьбы с гипертонией) подразумевает соблюдение аналогичных правил. Она предписывает потребление фруктов, овощей, цельных злаков и нежирных молочных продуктов.

Ранее был развеян миф о том, что оральные контрацептивы повышают сахар в крови.

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