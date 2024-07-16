Обнаружен белок, помогающий иммунным клеткам подавлять рак крови

Ученые из Университета медицинских наук Карла Ландштейнера (Австрия) обнаружили, что белок STAT3 помогает иммунной системе эффективнее распознавать раковые клетки при остром миелоидном лейкозе (распространенном типе рака крови). Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Immunology.

Ученые объяснили, что острый миелоидный лейкоз (ОМЛ) является второй по распространенности формой лейкоза у детей и наиболее часто встречающимся видом рака крови у людей старше 50 лет. Несмотря на применение эффективных методов лечения, почти у половины пациентов ОМЛ рецидивирует.

Многие клинические испытания, направленные на разработку новых способов терапии, сосредоточены на естественных клетках-киллерах (NK-клетках) — лимфоцитах, которые устраняют опухолевые клетки. Однако клетки ОМЛ отличаются способностью обходить иммунную защиту организма. Понимание механизмов, ответственных за это, имеет большое значение для успеха иммунотерапии.

В рамках нового исследования ученые обнаружили, что элиминацию (уничтожение) лейкозных клеток NK-клетками улучшает белок под названием STAT3. Так происходит из-за взаимодействия белка с поверхностными структурами клеток ОМЛ, называемыми ICAM-1. Эти структуры выступают «раковыми маркерами», позволяющими иммунным клеткам прикрепляться к раковым и устранять их.

Чтобы подтвердить свою гипотезу, команда ученых модифицировала клетки ОМЛ с дефицитом STAT3, чтобы они были способны продуцировать ICAM-1. В результате лейкозные клетки стали менее уязвимыми для иммунной системы. Повышение экспрессии STAT3 и ICAM-1, напротив, коррелировало с более эффективной элиминацией раковых клеток.

Ученые надеются, что их открытие в дальнейшем поспособствует разработке новых методов лечения лейкоза. Они отметили, что результаты исследования могут быть особенно полезны для индивидуализации будущих методов иммунотерапии.

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