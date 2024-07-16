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Обнаружен белок, помогающий иммунным клеткам подавлять рак крови

Frontiers: белок STAT3 усиливает иммунную защиту при лейкозе

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Ученые из Университета медицинских наук Карла Ландштейнера (Австрия) обнаружили, что белок STAT3 помогает иммунной системе эффективнее распознавать раковые клетки при остром миелоидном лейкозе (распространенном типе рака крови). Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Immunology.

Ученые объяснили, что острый миелоидный лейкоз (ОМЛ) является второй по распространенности формой лейкоза у детей и наиболее часто встречающимся видом рака крови у людей старше 50 лет. Несмотря на применение эффективных методов лечения, почти у половины пациентов ОМЛ рецидивирует.

Многие клинические испытания, направленные на разработку новых способов терапии, сосредоточены на естественных клетках-киллерах (NK-клетках) — лимфоцитах, которые устраняют опухолевые клетки. Однако клетки ОМЛ отличаются способностью обходить иммунную защиту организма. Понимание механизмов, ответственных за это, имеет большое значение для успеха иммунотерапии.

В рамках нового исследования ученые обнаружили, что элиминацию (уничтожение) лейкозных клеток NK-клетками улучшает белок под названием STAT3. Так происходит из-за взаимодействия белка с поверхностными структурами клеток ОМЛ, называемыми ICAM-1. Эти структуры выступают «раковыми маркерами», позволяющими иммунным клеткам прикрепляться к раковым и устранять их.

Чтобы подтвердить свою гипотезу, команда ученых модифицировала клетки ОМЛ с дефицитом STAT3, чтобы они были способны продуцировать ICAM-1. В результате лейкозные клетки стали менее уязвимыми для иммунной системы. Повышение экспрессии STAT3 и ICAM-1, напротив, коррелировало с более эффективной элиминацией раковых клеток.

Ученые надеются, что их открытие в дальнейшем поспособствует разработке новых методов лечения лейкоза. Они отметили, что результаты исследования могут быть особенно полезны для индивидуализации будущих методов иммунотерапии.

Ранее был назван тип тренировок, снижающий риск развития рака.

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