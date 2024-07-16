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Ученые нашли кишечную палочку с устойчивостью к нескольким классам антибиотиков

AEM: выявлен особо устойчивый патоген E. Coli, заражающий людей и собак

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Sigrid Gombert/Global Look Press

Американские микробиологи из Корнелльского университета обнаружили у собак разновидность кишечной палочки (E. coli), обладающей устойчивостью к нескольким классам антибиотиков. Исследование опубликовано в научном журнале Applied and Environmental Microbiology (AEM).

Команда проанализировала более 1000 геномов резистентного патогена E. coli, выделенного у больных питомцев, и определила набор генов, которые, как показали эволюционные селекционные тесты, становились устаревшими в геноме и теряли функцию.

Но в некоторых ситуациях эта потеря функции могла перепрофилировать этот набор генов для создания условий, которые задерживают антибиотики в клеточной мембране E. coli, не давая им проникнуть в бактерию.

«По всей видимости, мы имеем дело с мутацией, приводящей к потере функции. При этом потеря функции потенциально создает новый фенотип, не связанный с его первоначальным предназначением», — сказала ведущий автор статьи, доцент Лора Гудман.

Исследование может не только помочь улучшить здоровье как собак, так и людей, поскольку и питомцы, и их хозяева обычно лечатся от бактериальных инфекций схожими антибиотиками.

Ученые намерены найти новые лекарственные мишени, которые предотвратят закрытие брешей в мембране кишечной палочки и дадут антибиотикам свободно проникать в клетку патогена.

Ранее исследователи доказали, что собаки и кошки могут заражать хозяев супербактериями.

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