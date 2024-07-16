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Стало известно, какие продукты могут ослабить иммунитет

The Conversation: фастфуд, сладкое и чипсы могут ослабить иммунную функцию

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Freepik.com

Употребление ультра-обработанных продуктов и напитков с большим количеством жиров, соли и сахара может вызвать сбои в работе кишечного микробома и ослабить иммунитет. Об этом изданию The Conversation рассказали ученые Йоркского университета святого Джона.

К ультра-обработанным относятся продукты с большим количеством соли, сахара, подсластителей, эмульгаторов, ароматизаторов и жиров, изготавливающиеся на фабриках — газировка, чипсы, кондитерские изделия, фастфуд и блюда быстрого приготовления.

По словам ученых, некоторые исследования на мышах продемонстрировали, что воздействие низких концентраций эмульгаторов может ослабить слизистый барьер кишечника. Это может облегчить проникновение микробов (в том числе патогенных) в кишечник и из него. Изменения целостности слизистого барьера также коррелирует с более высоким уровнем маркеров воспаления в организме.

Недостаток клетчатки, типичный для рациона с высоким содержанием ультра-обработанных продуктов, также может повысить проницаемость кишечного барьера. Микробы в кишечнике должны переваривать клетчатку, чтобы производить полезные короткоцепочечные жирные кислоты. Именно они регулируют иммунные реакции, связанные с регуляцией воспаления и выработкой иммунных Т-клеток, атакующих чужеродные бактерии и вирусы.

Недостаток короткоцепочечных жирных кислот может стать причиной как воспаления, так и угнетения иммунитета. По словам ученых, такие нежелательные эффекты проявляются не только у грызунов, но и у людей.

Еще одним опасным недостатком ультра-обработанной еды выступает избыток соли. При злоупотреблении соленым количество Т-клеток в организме начинает стремительно увеличиваться, что также приводит к воспалению. В норме воспалительный процесс помогает организму быстрее заживлять раны и защищаться от раковых клеток, вирусов, бактерий. Однако при длительном, вялотекущем воспалении повышается риск различных заболеваний, таких как диабет и депрессия.

Ранее была названа диета, замедляющая потерю памяти при болезни Альцгеймера.

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