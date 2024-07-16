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Ученые нашли способ в семь раз ускорить электроны в полупроводнике

MTP: нанопленка разогнала электроны до 10 тыс. см2 на вольт-секунду

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Future US, Inc.

Ученые из Университета штата Огайо и Армейская исследовательской лаборатории Командования развития боевых возможностей армии США разработали новый тип сверхтонкого кристаллического полупроводника, позволяющего электронам двигаться в семь раз быстрее обычного. Исследование опубликовано в научном журнале Materials Today Physics (MTP).

Команда создала пленку шириной в 100 нанометров, или около одной тысячной толщины человеческого волоса. Для этого специалисты применили процесс молекулярно-лучевой эпитаксии, позволяющий точно управлять пучками молекул и строить материал атом за атомом с минимальным количеством дефектов.

Когда ученые подали электрический ток на пленку, они зафиксировали электроны, движущиеся с рекордной скоростью 10 тыс. квадратных сантиметров на вольт-секунду (см2/Вс). Для сравнения, электроны обычно движутся со скоростью около 1400 см2/Вс в стандартных кремниевых полупроводниках.

Сверхподвижность электронов обеспечила лучшую проводимость, что прокладывает путь для создания более эффективных и мощных электронных устройств.

Потенциальные области применения включают носимые термоэлектрические устройства, преобразующие отработанное тепло в электричество, и «спинтронные» устройства, которые используют спин электрона (квантовое свойство, связанно с вращением частицы вокруг своей оси) вместо заряда для обработки информации, заявили авторы разработки.

Ранее ученые объявили о прорыве в производстве микропроцессоров, добившись создания сверхмалых транзисторов.

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