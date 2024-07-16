Ученые выяснили главные минусы романтических отношений для мужчин и женщин

Кипрские ученые из Университета Никосиии изучили недостатки романтических отношений глазами мужчин и женщин. Исследование опубликовано в научном журнале Evolutionary Psychological Science (EPS).

Хотя близкие отношения приносят многочисленные выгоды, такие как эмоциональная поддержка, товарищество и удовлетворение, также существуют различные минусы.

Команда провела два эксперимента с общим числом участников в 727 человек. Они заполнили анкеты, ответив на вопросы о плюсах и минусах романтических отношений.

Также группе второго исследования предложили оценить 94 недостатка отношений по степени их серьезности. Перечень включал в себя такие проблемы, как снижение свободы, необходимость компромиссов, эмоциональные издержки, ссоры и напряженность, оскорбительное поведение, экономическая зависимость, страх измены и другие.

Затем недостатки разделили по трем ключевым направлениям: конфликты, компромиссы и эмоциональное бремя.

И мужчины, и женщины наиболее весомыми недостатками отношений назвали меньшую свободу, необходимость идти на компромиссы и эмоциональные издержки.

Женщины также выделили такие негативные стороны, как оскорбительное поведение и экономическую зависимость.

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