Буря в стакане: плохая погода портит вкус чая, доказали ученые

Британские ученые из Редингского университета выяснили, что ненастная погода может испортить вкус черного чая. Исследование опубликовано в научном журнале Weather.

Специалисты установили, что во время прохождения мощного шторма «Киаран» осенью 2023 года атмосферное давление на значительной части Англии упало до рекордного минимума. Это сказалось на температуре кипения воды.

Команда провела контролируемые эксперименты с использованием точных датчиков температуры и стандартного электрического чайника.

Они сравнили результат с предыдущими точками кипения, наблюдавшимися при различных условиях давления воздуха с тем же аппаратом. В совокупности эти эксперименты показали четкую связь между давлением воздуха и температурой кипения.

Чтобы изучить более широкое региональное влияние шторма на точки кипения, исследователи объединили данные о погоде из многих источников, включая показания давления из Атмосферной обсерватории Рединга и данные с придорожных метеостанций по всей южной Англии. Это помогло им отследить, как шторм перемещался по региону во время завтрака.

Они обнаружили, что атмосферный минимум смещался на северо-восток по региону в ранние утренние часы, совпадая с типичным временем завтрака.

Эксперты по чаю считают идеальной температурой заваривания от 98°C до 100°C. Вода ниже этого диапазона не извлекает весь вкус из чайных листьев.

Исследователи отметили, что шторм «Кириан» вынудил около 20 млн англичан пить невкусный чай осенью прошлого года.

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