Стало известно, нужно ли отказываться от соли при сердечной недостаточности

Ученые из Университета Альберты (Канада) установили, что при ограничении потребления натрия у пациентов с сердечной недостаточностью заболеваемость и летальность не снижаются, однако симптомы становятся менее выраженными. Результаты работы опубликованы в Европейском журнале клинических исследований (ЕJСI).

В рамках исследования был проведен научный обзор ранее опубликованных на портале PubMed научных работ за период с 2000 по 2023 год. Ученые стремились выяснить, действительно ли ограничение натрия (соли в рационе) может облегчить симптомы сердечной недостаточности и снизить риск преждевременного ухода их жизни по причине этого заболевания.

В научном сообществе принято считать, что между количеством употребляемой поваренной соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями существует связь. В частности, увеличение объема циркулирующей крови, вызванное задержкой жидкости в организме из-за соли, потенциально способно стать причиной гипертонии и инсульта. Некоторые врачи также рекомендуют всем страдающим от сердечной недостаточности в обязательном порядке ограничить использование соли при приготовлении пищи.

Результаты обзора показали, что не существует достоверных доказательств тому, что отказ от соли снижает частоту летальных исходов и госпитализаций у пациентов с сердечной недостаточностью. Кроме того, ограничение доли этого пищевого продукта не коррелировало со снижением уровня заболеваемости сердечной недостаточностью. Тем не менее, несколько исследований продемонстрировали, что симптомы этой патологии (боль в груди, учащенное сердцебиение, утомляемость, одышка, отеки) могут стать менее выраженными, если не увлекаться солью.

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