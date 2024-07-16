Развеян миф о вреде фруктовых и овощных соков

При умеренном употреблении фруктовые и овощные соки без сахара не ухудшают здоровье полости рта и не приводят к увеличению веса. Об этом изданию The Conversation рассказала австралийский диетолог Эмма Беккет.

Врач объяснила, что приготовление сока может продлить срок хранения фруктов и овощей, а также сохранить питательные вещества — витамины, минералы и антиоксиданты. Несмотря на то, что в соках содержится меньшее количество клетчатки (полезных пищевых волокон) по сравнению с цельными фруктами и овощами, при условии соблюдения правильного питания это не нанесет вреда здоровью. Кроме того, в состав некоторых соков входят части, обычно не употребляемые в пищу (например, кожура или цедра). Такие варианты напитков можно назвать полезными.

По словам Беккет, многочисленные исследования показали, что соки оказывают или положительное, или нейтральное воздействие на здоровье. В научных работах также не было достоверно подтверждено, что употребление соков провоцирует набор лишнего веса или устойчивое повышение сахара в крови.

Распространенное мнение о том, что сок вредит зубам, также может не соответствовать действительности. В исследованиях, демонстрирующих, что такие фруктовые и овощные напитки повышают риск развития кариеса и разрушают эмаль, часто задействуются не чистые соки, а дополнительно подслащенные варианты. Кроме того, некоторые работы имитируют экстремальные сценарии потребления, редко встречающиеся в повседневной жизни.

Диетолог добавила, что, несмотря на отсутствие видимого вреда, заменять всю растительную пищу соками не стоит. Кроме того, нет доказательств тому, что соки способствуют детоксикации организма, поэтому так называемые «разгрузочные дни» на соках проводить нет необходимости.

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