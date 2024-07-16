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Развеян миф о том, что оральные контрацептивы повышают сахар в крови

Врач Атаманова: современные оральные контрацептивы не повышают риск диабета

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Распространенное утверждение о том, что оральные контрацептивы (КОК) могут повышать сахар в крови, – миф. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Юлия Атаманова.

По ее словам, в инструкции к современным оральным контрацептивам не указано такое побочное действие, как повышение уровня глюкозы в крови.

«Об этом также свидетельствуют некоторые достаточно крупные исследования, например, работа ученых Тулузского университета во Франции. В ней указано, что нет убедительных доказательств того, что комбинированные оральные контрацептивы существенно влияют на риск развития диабета, даже у женщин, у которых был гестационный сахарный диабет (ГСД – диабет, который развивается во время беременности, а после беременности является фактором риска развития сахарного диабета 2 типа)», – рассказала врач.

Кроме того, на фоне приема КОК не было замечено ухудшения контроля сахара в крови у женщин, уже имеющих сахарный диабет.

«Поэтому не стоит бояться, что прием этих препаратов может вызвать диабет. Однако ряд других лекарственных средств действительно повышают риск развития заболевания. В их число входят глюкокортикостероиды (их применение уменьшает боль, покраснение и отек в суставах и окружающих тканях), статины (применяются для снижения уровня холестерина в крови), а также антиретровирусные препараты для пациентов с ВИЧ», – заключила врач.

Ранее врач назвала напитки, которые нельзя пить в жару.

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