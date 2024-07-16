Температура в Красной Поляне оказалось такой же, как 155 млн лет назад

Сотрудники лаборатории геохимии осадочных пород Института геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского Российской академии наук (ГЕОХИ РАН) совместно с коллегами изучили характеристики юрских отложений Горного Крыма и Кавказа и установили, что по отношению к периоду 155 млн лет назад температура в регионе оказалось такой же. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

Большое количество разрезов осадочных отложений представлено так называемой флишевой формацией – толщами монотонного чередования нескольких разновидностей морских осадочных пород. Эти отложения без труда можно встретить на Кавказе — в окрестностях Новороссийска, Геленджика, Сочи, Красной Поляны или в Абхазии.

В результате анализа состава этих слоев, в том числе и с привлечением методов геохимии, удалось определить палеотемпературы, которые существовали тогда.

Полученные палеотемпературы (7-11°С) указывают на то, что геологический период от 155 до 145 млн лет в исследованных областях был относительно холодным по сравнению с первой половиной юрского периода. Например, сейчас для Красной Поляны среднегодовая температура составляет около 9°С, а в Юрский период она составляла до 25°С и выше.

Работа позволяет установить возраст флишевой формации, что на современном этапе развития геологической науки представляется крайне важным для прироста ресурсного потенциала России.

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