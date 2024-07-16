Врач рассказал, существует ли «мужской климакс»

По словам уролога и репродуктолога Джесси Миллса из клиники мужского здоровья при Калифорнийском университете, снижение уровня тестостерона и угнетение половой функции у мужчин не привязано к определенному моменту времени, подобно менопаузе у женщин. Кроме того, симптомы так называемого мужского климакса выражены слабее и могут контролироваться здоровыми привычками. Об этом сообщает издание LifeScience.

Врач рассказал, что с возрастом уровень тестостерона в организме мужчин действительно снижается, однако это происходит постепенно. Кроме того, этот мужской половой гормон продолжает синтезироваться до конца жизни. У женщин выработка эстрогена в возрасте 45–55 лет начинает снижаться быстро и резко, что приводит к приливам жара и общему ухудшению самочувствия.

Миллс объяснил, что с научной точки зрения возрастные изменения в организме мужчин назвать «климаксом» нельзя. Он отметил, что снижение либидо, эректильная дисфункция, появление лишнего веса, гипертония, высокий уровень холестерина и плохой сон могут быть не неизбежными факторами старения, а результатом нездорового образа жизни. Для поддержания уровня тестостерона в организме врач порекомендовал интенсивно заниматься спортом по 20 минут в день, соблюдать питьевой режим, ограничить алкоголь и придерживаться диеты, богатой постными белками и зелеными овощами.

Ранее врач перечислила отличительные признаки мужской депрессии.