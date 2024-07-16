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Врач рассказала, помогает ли оливковое масло быстрее избавиться от похмелья

HealthNews: жиры не помогают быстрее избавиться от похмелья

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Depositphotos

Несмотря на высокое содержание жиров и антиоксидантов в составе, оливковое масло не может помочь предотвратить или облегчить похмелье. Об этом изданию HealthNews рассказала диетолог из США Сюзанна Хислоп.

Врач объяснила, что совокупность симптомов, возникающих после употребления избыточного количества алкоголя, в первую очередь связана с электролитным дисбалансом и токсическим воздействием этанола на организм. Головная боль, сонливость, раздражительность, потливость, тошнота и усталость также возникают из-за обезвоживания.

По словам диетолога, улучшить самочувствие при похмелье может соблюдение питьевого режима и отдых, а не применение каких-либо хитростей. Это значит, что конкретные продукты питания или напитки, в том числе оливковое масло, не окажут терапевтического эффекта.

Несмотря на то, что оливковое масло выступает богатым источником полезных жиров и антиоксидантов (противовоспалительных молекул), нет научных доказательств, подтверждающих заявление о том, что оно может устранять постинтоксикационное состояние после опьянения. Хислоп добавила, что употребление этого продукта и другой жирной пищи перед застольем также не поможет предотвратить ухудшение самочувствия.

Ранее врач рассказал, как избавиться от четырех типов головной боли.

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