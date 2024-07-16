Стало известно, помогает ли замена стула облегчить боль в спине

Ученые из Университета Уотерлу (Канада) обнаружили, что использование динамического стула вместо обычного офисного кресла со спинкой и подлокотниками не приносит облегчения при боли в спине. Результаты исследования опубликованы в Applied Ergonomics (AppErgo).

В исследовании приняли участие 16 здоровых добровольцев. Они должны были выполнить три 20-минутных блока задач, требующих использования компьютера, и несколько заданий на отслеживание подвижности тела поочередно на традиционном офисном стуле или динамическом кресле без спинки с вращающимся сиденьем. Динамический стул также позволял наклонять его на 10 градусов влево и вправо, на 15 градусов вперед и на 5 градусов назад. Каждые 10 минут участники сообщали об изменении интенсивности болевых ощущений.

Результаты показали, что сидение на динамическом стуле повышало подвижность нижней части позвоночника во время выполнения задач, ориентированных на физическую активность, без негативного влияния на осанку.

Тем не менее, вопреки ожиданиям исследователей, уровень боли в верхней части спины, пояснице и бедрах оставался сходным (низким) при сидении как на традиционном, так и на динамическом стуле. Более того, использование второго варианта коррелировало с повышением интенсивности боли в ягодицах.

Ученые добавили, что при смене позы на динамическом стуле участники отмечали облегчение боли. Исследователи предположили, что ключевым фактором возникновения болевых ощущений в спине при сидячей работе выступало долгое пребывание в одной позе.

Ранее были названы неочевидные причины боли в спине.