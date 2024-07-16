Ученые нашли на Луне идеальное место для подземной базы

Международная группа ученых из Италии и США обнаружили на Луне обширное подземное пространство, которое может стать местом для создания будущей базы. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Astronomy (NatAstron).

Анализ радарных данных с орбитального аппарата NASA LRO показал, что в лунном Море Спокойствия находится проход в пещеру шириной в 45 метров и длиной до 80 метров. Пещера находится в 150 метрах под поверхностью.

Авторы исследования отметили, что новая пещера, по всей видимости, представляет собой пустую лавовую трубку.

По словам астрономов, такие места хорошо подходят для создания убежищ, поскольку внутри них сохраняется стабильная температура, а их обитатели находятся под естественной защитой от вредных космических лучей, солнечной радиации и ударов микрометеоритов.

Ученые добавили, что сегодня на Луне обнаружено не менее 200 впадин, многие из которых могут вести в подземные лавовые пещеры.

Помимо мест для баз, лунные подземелья могут предоставить ценную информацию о вулканической истории природного спутника Земли, а также в них может содержаться водяной лед, необходимый для колонизации Луны.

Ранее ученые выяснили, что недра Луны насыщены драгоценными камнями.