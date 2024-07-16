Ученые создали суперсмазку, почти полностью устраняющую трение

Международная группа ученых из Ганы и США разработала углеродную смазку, которая почти полностью устраняет трение на металлических поверхностях. Исследование опубликовано в научном журнале Applied Materials Today (AMT).

По словам авторов открытия, им удалось добиться суперсмазочных свойств в макромасштабе. Ранее считалось, что отсутствие трения можно поддерживать только для наноразмерных объектов.

Команда испытала суперсмазку на основе углеродных нанокристаллов на металлических деталях с графеновым покрытием. Нанокристаллы были получены из биоотходов с помощью высокотемпературной обработки.

Как показали эксперименты, при давлении углеродный материал деформировался и сплющивался, образуя пленочный слой, который обеспечивал сверхскользящий коэффициент трения ~0,003.

Макромасштабная суперсмазочная способность поддерживалась в течение нескольких циклов.

Ученые рассчитывают, что их открытие позволит радикально снизить износ механизмов и повысить эффективность работы машин и оборудования.

Ранее исследователи создали прозрачное антимикробное покрытие на основе меди.