Ученые выявили неочевидный признак деменции

Ученые из Джорджтаунского университета в США обнаружили, что ухудшение кредитной истории может сигнализировать о деменции за пять лет до постановки диагноза. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Научная работа проводилась с участием специалистов Федерального резервного банка Нью-Йорка. Научный коллектив проанализировал данные о кредитных операциях, совершенных 2,4 миллионами американцев в период с 2000 по 2017 год. Оказалось, что за пять лет до официальной диагностики деменции у многих людей начинает ухудшаться кредитная история — появляются задолженности и невыплаченные займы.

Также было установлено, что рост числа просрочек по ипотечным кредитам значительно повышался за три года до обнаружения явных проблем с памятью. За год до постановки диагноза у людей с деменцией вероятность появления задолженностей перед банками резко возрастала более, чем на 50%.

Исследователи предположили, что дегенерация головного мозга затрудняет запоминание дат, в соответствии с которыми нужно вносить платежи. Более того, из-за нарушения работы памяти человек может полностью утратить воспоминания о ранее полученных услугах кредитования. По мнению ученых, анализ кредитной отчетности может быть эффективным инструментом выявления лиц, потенциально подверженных риску развития деменции. Авторы научной работы также посоветовали людям наблюдать за финансовым поведением родственников и по возможности выяснить причину появления у близкого новых кредитных карт.

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